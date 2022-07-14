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Denizdeki gizli tehlike

İHA

Denizdeki gizli tehlike

– Karadeniz’de yaşanan boğulma vakalarının büyük çoğunluğunda etkisi olan çeken (rip) akıntısına karşı AFAD vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Tatil sezonunun gelmesi ve havaların ısınması bayram tatili ile birleşince denize girenlerin sayısı çoğaldı. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 35 kilometreyi bulan sahili de denizi ve kumu seven tatilcilerin büyük ilgisini çekiyor. Olabilecek boğulma olaylarına karşı da AFAD yaptığı paylaşımlarla vatandaşları rip akıntısına karşı uyarıyor.
Çeken akıntıya kapılmamak için yapılması gerekenler şu şekilde aktarıldı; “Rüzgarlı havalarda dalgalı denize girmemeyi tercih edin. Cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajları tercih edin. Çocuklarının denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın. Denize mutlaka deniz kıyafetleriyle girin.”
Denize giren kişinin rip akıntısına yakalandığında ise sahile ya da açık denize doğru değil, kıyıya paralel bir şekilde sağasola doğru yüzmek şartıyla kendilerini kurtarabileceklerini ifade eden uzmanlar, deniz suyundaki değişiklikler ve köpüklenmelerin rip akıntısının belirtilerinden bazıları olduğunu söylediler.

Boğulmak kurtarıldı
Bayram boyunca Düzce, Sakarya ve Kocaeli de çok kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kocaeli'de boğulan 2 kişi ise Akyazı'da toprağa verildi.
Yetkililer, denize girecek olan kişilerin cankurtaranların olduğu bölgelerde girmesi yönünde uyarıda bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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