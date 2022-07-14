Tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de Zeki Ö., tartıştığı oğlu Uğur Ö.'yü tüfekle vurarak yaraladı; jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, gece Ballıca köyünde meydana geldi. Zeki Ö. ile oğlu Uğur Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Zeki Ö., evindeki tüfeği alıp, oğluna ateş etti. Uğur Ö., tüfekten çıkan saçmaların başına, boynuna ve sırtına isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Uğur Ö.'yü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri, Zeki Ö.'yü gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-07-14 10:26:40
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