Şahin, “Bu millet, özgürlüğü için gerekirse gözünü kırpmadan can verir”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ıncı yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında “Bu millet her zaman vatan uğruna korkusuzca bir duruş sergilemeyi bilir” dedi.

Tuncay Şahin, Türk milletinin her zaman demokrasinin ve cumhuriyetin bekçisi olduğunu işaret ederek “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. seneyi devriyesinde bu vatan için can veren aziz şehitlerimizi, dualarla, özlemle ve saygıyla anıyorum. Milli iradenin ve demokrasinin cumhuriyetler için ne kadar önemli olduğunu hatırladığımız bu günde, 15 Temmuz 2016’da halkın iradesine karşı yapılan bu saldırıyı bir kez daha kınıyorum. İş dünyası olarak her zaman milli iradenin ve demokrasinin yanında olduk. 15 Temmuz günü tavrımızı gösterdik. Bu vatan için her zaman elimizi taşın altına koyduğumuz gibi, 15 Temmuz günü de darbe girişimine karşı çıkarak devletimizin yanında olduk. Bu millet her zaman vatan uğruna korkusuzca bir duruş sergilemeyi bilir. Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, o ruh her zor durumda ortaya çıkar. Demokrasi ve cumhuriyet için bunca zorlukları aşan bu millet, özgürlüğü için gerekirse gözünü kırpmadan can verir. Ülkemize bu tür saldırıları yapanlar iyi bilsinler ki Türk milleti her zaman demokrasinin ve cumhuriyetin bekçisidir” ifadelerinde bulundu.



Şahin, üzerlerine düşün sorumlulukların farkında olduklarını belirterek “Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde iş dünyasının üzerine düşen büyük sorumlulukların farkındayız. Ülkemizin ve milletimizin refahı için tüm imkanlarımızla kalkınma hamlesine katkıda bulunacağız. Düzce iş dünyası olarak da ülkemizin 500 milyar dolar ihracat hedefine mümkün olan en üst düzeyde katkı sağlamaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle, 15 Temmuz 2016’da devletimize ve milletimize kasteden canilerin gerçekleştirmeye çalıştıkları hain darbe planı sürecinde tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz” dedi.

