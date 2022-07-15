Düzce'de dron destekli trafik denetimi yapıldı

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Düzce'de jandarma ekiplerinin dron destekli trafik denetiminde 6 araç sürücüsüne bin 869 lira işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi yolu ve Muncurlu köy yolu güzergahlarında dron ile denetim yaptı. Yapılan denetimde trafik kurallarını ihlali ettiği tespit edilen 6 araç sürücüsüne bin 869 lira idari işlem uygulandı.

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