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15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı Düzce’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

İHA

15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı Düzce’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

– Düzce’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri çerçevesinde şehitlikte anma programı düzenlendi. Program çerçevesinde ayrıca 15 Temmuz’da şehit olan 4. sınıf emniyet müdürü Ufuk Baysan kabri başında anıldı.
FETÖ Terör Örgütü üyelerince yapılan hain kalkışmanın yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, şehitlikte düzenlenen program ile başladı. Şehitlikteki programa Vali Cevdet Atay, Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, 15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan’ın babası Ramazan Baysan ile terörle mücadelede şehitlerinin aileleri, protokol üyeleri katıldı.
Programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda şehitlerin ruhuna Kuranı Kerim tilaveti okundu. Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya’nın okuduğu duanın ardından programa katılanlara şehitlerin kabirlerine karanfiller bıraktı.

Şehit Ufuk Baysan kabri başında anıldı
Şehitlikteki programın ardından 15 Temmuz akşamı Gölbaşı Özel Harekat Şubesinde görevli olan ve terör örgütü üyelerince yapılan bombalı saldırıda şehit olan 4. Sınıf emniyet Müdürü Ufuk Baysan kabri başında yapılan tören ile anıldı. Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan anma programında dualar edildi, karanfiller Şehit Emniyet Müdürü Baysan’ın kabrine bırakıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü akşam yapılacak olan çeşitli programlar devam edecek.

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