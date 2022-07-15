Düzce’de selin izleri siliniyor

– Düzce’de Hazarin ayının sonunda yaşanan sel afetinin yaraları ekipler tarafından sarılmaya devam ediyor. Selde zarar gören yollar yapılıyor.

Düzce’de geçtiğimiz ay sona etkili olan sel felaketi sonrası çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç ve ekiplerle birlikte afet sonrası zarar gören bölgelerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve bilgi aldı.

Selde büyüm zarar gören Düzce Belediyesi ve Beyköy Belediyesi içme suyu hattının da bulunduğu Uğur Suyunun yıktığı yollar ekipler tarafından onarılıyor.

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