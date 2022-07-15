Düzce'de üst geçide çıkan genç kız ekiplere zor anlar yaşattı Çıktığı üst geçitte intihara kalkışınca trafikte uzun araç kuyrukları oluştu

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– Düzce'de D100 Karayolu'nda bulunan üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan genç kız, ekiplere zor anlar yaşattı.



Olay, D100 Karayolu Kervan Kavşağı mevkiindeki üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. isimli genç kız, üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Üst geçitte genç kızı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri genç kızı ikna etmeye çalıştı, itfaiye ekipleri ise atlama ihtimaline karşı önlem aldı. Polis ekipleri, genç kıza bulunduğu yerden inmesi için uzun süre dil döktü. Öte yandan, genç kızın intihara teşebbüsü sebebiyle trafik tek şeritten verilince D100 Karayolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Gencin bir anlık dalgınlığında yararlanan polis, bulunduğu yerden aldı. G.K., sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik, genç kadının aşağıya indirilmesiyle normale döndü.

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