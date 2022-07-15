Düzce’de "15 Temmuz" anma etkinliği

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Düzce’de anma etkinliği düzenlendi.



Düzce Anıtpark’ta düzenlenen etkinliğe Vali Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, şehit yakınları ve gaziler ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Düzce Belediyesi Mehteran ekibi söylediği marşlarla vatandaşları coşturdu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ile eş zamanlı olarak yaptığı konuşma izlendi. Etkinlikte Bedensel Engelli Okçu Miray Vildan Sakallı ve sporcular "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" ile Düzce Anıtpark Meydanı'na ulaştırılan Ay Yıldızlı sancağı Vali Atay’a verdi.

Protokol üyeleri daha sonra 15 Temmuz Günü için özel olarak kurulan fotoğraf sergisini ziyaret etti. Kızılay Düzce Şubesi ekipleri de alanda bulunanlara ikramlarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.