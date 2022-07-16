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Trafiğe kapatılan yola giren motosiklet devrildi: 2 yaralı

DHA

Trafiğe kapatılan yola giren motosiklet devrildi: 2 yaralı


Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yola giren motosikletin devrildiği kazada sürücü ile arkasında bulunan kız arkadaşı yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Yahyalar Mahallesi´nde meydana geldi. Kız arkadaşıyla gezmeye çıkan Ömer Kut yönetimindeki 81 EU 250 plakalı motosiklet, yol yapım ve onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan ve mıcır dökülen yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Kut ve Ayşe C., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-07-16 00:20:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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