Gençler doğa kampını çok sevdi

TÜGVA Düzce temsilciliği çocukları milli ve manevi değerler kazandırmak için başlattığı yaz okulu doğa kampında çocuklar eğlenceli vakit geçiriyorlar.

Yaz tatilinde çocuklar hem eğlenceli aktivitelerle eğleniyor, hem de milli ve manevi değerler kazandırılıyor. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Düzce temsilciliği başlatılan etkinlikte çocuklar hafta içi Kuranı Kerim ve dini eğitimler ile değerler eğitimi alıyorlar. Öğleden sonrada sportif aktiviteler yaparak gönüllerince eğleniyorlar. Çocuklar sportif aktivitelerde okçuluk, futbol, basketbol ile eğlenceli vakit geçirerek doğa kamplarıyla doğada yaşam, çevre bilincine de kavuşuyorlar.

TÜGVA Düzce temsilcisi Ersoy Mutlu, “Bu yıl 350 öğrencimiz yaz okullarımıza kayıt yaptırdı. Okullarımız sabah saat 09.00’dan öğleden sonra 15.00’e kadar eğitimlerimiz devam ediyor. Ayrıca çeşitli sportif faaliyetler ve doğa kamplarıyla çevre eğitimi ve çevre bilinci kazanıyorlar. Düzce gençliğimizle çadır kampı yapalım dedik, ortaya da bir efsane çıktı” dedi.

Kampı Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sat kampa katılarak gençlerle sohbet ettiler.

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