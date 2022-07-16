Kasalardan para çaldı, kameralara yakalanmamak için yerde süründü

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de 3 günde 3 kafeteryanın kasasındaki paraları çalan, iş yerlerinden birinden sürünerek çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan M.A. tutuklandı.

Kültür ve Körpeşler mahallelerinde 3 gün içinde 3 kafeteryaya giren hırsız, iş yerlerinin kasalarındaki paraları çaldı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin, bir iş yerinde kasadaki paraları poşete koyup güvenlik kameralarına yakalanmamak için yerde sürünerek dışarı çıktığını tespit etti. Yapılan araştırmada, şüphelinin M.A. olduğunu saptandı. M.A., Hamidiye Mahallesi´ndeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-07-16 11:54:57



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