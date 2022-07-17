Off-road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu Sürücüler çamurlu parkurda zor anlar yaşadı

Düzce Safari OffRoad Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen Gümüşova OffRoad Şenlikleri, nefes kesen anlara sahne oldu. Sürücüler parkurda zorlanırken, seyirciler ise adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

Gümüşova ilçesinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda araç ve sporcu katıldı. Yarışlar, izleyenlere adrenalin dolu dakikalar yaşattı. Etkinliğin güzel geçtiğini söyleyen DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, "Bugün epey seyirci var. Tüm ekiplere başarılar diliyorum. Şenliğimize dün 23 araç katılmıştı. Bugün ise 35 ile 70 sporcu burada. Kadın katılımcılarımız da var. Havanın güneşli olmasına rağmen zevkli bir yarış olacağını düşünüyorum. Dünkü etaplara nazaran bugünkü etaplar tüm arabaların katılabileceği düzeyde. Herkese başarılar diliyorum" dedi.

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