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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Dağı'nda tatilciler için önlemler artırıldı

İHA

Bolu Dağı'nda tatilciler için önlemler artırıldı

– Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle dönüşe geçen sürücüler için D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde trafik önlemleri artırıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay da denetimlere katılarak, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini turizm bölgelerinde ya da memleketlerine geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor. Sürücülerin dönüş yolunda olumsuzluk yaşanmaması için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D100 Karayolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı mevkiinde önlemlerini artırdı. Ekipler, Anadolu'dan İstanbul istikametine D100 Karayolu Bolu Dağı'nı kullanarak geçen sürücüleri denetliyor.
Düzce Valisi Cevdet Atay da ekiplerle birlikte denetimlere katıldı. Bayram tatilini bitirerek İstanbul istikametine giden sürücülere çikolata ve kolonya ikram eden Cevdet Atay, araç içinde bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Aynı zamanda Atay, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Atay'a, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Naci Akkaş ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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