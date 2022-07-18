Jandarmadan yayla şenliğinde erkeklere eğitim

Düzce’de düzenlenen yayla şenliğini değerlendiren jandarma ekipleri kadına yönelik şiddet ile mücadele için erkeklere eğitim verdi. Eğitimde jandarma, sahneye çıkarak kanunları bayrama katılan erkeklere anlattı.

Kardüz Yaylası Şenliği yapıldı. Yapılan etkinlikte Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şenliğe katılan vatandaşlara, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi” adı altında bilgilendirme çalışması yapıldı. Şenlik alanına kurulan sahneye çıkan jandarma ekibi buradan kadına yönelik şiddet ile mücadele çerçevesinde çıkartılan kanunları, katılımcılara anlattı.

Ayrıca kadına yönelik şiddet ile mücadele çerçevesinde il genelinde jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmalarına devam edeceği de öğrenildi.

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