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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MÜSİAD Dost Meclisi’nde bir araya geldi

İHA

MÜSİAD Dost Meclisi’nde bir araya geldi

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Düzce Şubesi, her ay düzenli olarak yaptığı dost meclisi buluşmasını kurban bayramı sonrasında gerçekleştirdi.
MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye Gençlik Vakfı Düzce Şube Başkanı Ersoy Mutlu, MÜSİAD Eski Şube Başkanları İsmail Çakmak ve İsa Şengüloğlu ile MÜSİAD Düzce Şubesi üyeleri ve aileleri katıldı.
Dost meclisinin açılışında konuşan MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan; “Her ay düzenlediğimiz dost meclisi toplantılarımızın bir yenisinde daha bir araya geliyoruz. Geldiğimiz süreçte birçok atılıma ve girişime önderlik ettik ve çalışmalar sergiledik. Kısaca bunlardan bahsedecek olursak. Düzce Üniversitemiz ile birlikte yaptığımız ve üniversitenin ürünlerini satmak üzere kurduğumuz şirket. Şirketimizle bilimsel olarak yapılan sağlık ve kozmetik ürünlerini vatandaşlarımızla gönül rahatlığı içinde buluşturacağımız şirketimiz çalışmalarına hız verdi. Bir diğer projemiz ise Düzce turizmine ivme kazandırmasını planladığımız karavan turizmi projesi. Bu projemiz üzerinde uzun süredir çalışıyorduk. Artık sona geldik. Önümüzdeki haftalarda artık son şeklini vererek hayata geçireceğiz. Bizlere bu çalışmalarımızda verdiğiniz destek ve güven için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.
Konuşmaların ardından yapılan kahvaltı sonrasında durum değerlendirme istişarelerine geçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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