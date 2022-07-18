Varislere girişimşel ve cerrahi yöntemle tedavi

– Düzce Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı çatısı altında kurulan Varis Merkezi, hasta kabulüne başladı.

İleri tetkik ve tedavi yöntemlerinin kullanıldığı Varis Merkezi’nde renkli doppler ultrasonografi cihazı ile haritalandırılan varisler, hastaya uygun “Girişimşel” ve “Cerrahi” yöntemlerle tedavi ediliyor.

Merkez hakkında bilgi veren Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Yiğit Tanrısever ve Dr. öğretim üyesi Melih Bal, “Kliniğimize kazandırılan 2 adet doppler cihazı sayesinde hem poliklinik başvurularında hem operasyonlar sırasında ayrıntılı muayene ve doppler kontrolü tarafımızca yapılmaya başlandı. Renkli doppler ultrason ile operasyon öncesi hastalarımızın ayrıntılı değerlendirmeleri yapılarak hangi damarlarda problem olduğu tespit edilmekte ve hastalarımızın damar haritası çıkarılmaktadır. Hangi toplardamarın hasta olduğu, hastalığın türü ve şiddeti, damarların çapı, reflü (kaçak) olup olmadığı, daha önce damar tıkanıklığı (pıhtılaşma) yaşayan hastaların damarlarında ne kadar hasar kaldığı tespit edilebilmektedir. Tüm bu ayrıntılar tedavinin seyri ve şeklini belirlemede büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Ayrıntılı Renkli Doppler inceleme sonrası hastalar için en doğru tedavi yöntemi belirlenerek hastaların uygun tedavi konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiğini ifade eden öğretim üyeleri, “Doğru tedavi yöntemi doğru bir şekilde uygulandığında, tedavi sonuçları da daha iyi olmaktadır. Tedavi sonrası ulaşılması beklenen sonuçlar konusunda bilgilendirilmiş olan hastaların memnuniyeti de üst düzeyde sağlanmaktadır” diye konuştular.



“Günlük hayata kısa sürede dönüş sağlanıyor”

Merkezde açık cerrahi, endovenöz (radyofrekans, lazer, yapıştırma teknikleri) estetik ve medikal amaçlı köpük tedavisinin başarılı bir şekilde uyguladıkları bilgisini veren öğretim üyeleri, özellikle en güncel tedavi yöntemi olan endovenöz tedavi yöntemlerinin sıklıkla tercih edildiğini ifade etti.

Hastalara genel anestezi (uyutulma) ya da spinal anestezi (belden uyuşturma) ihtiyacı olmadan, sadece sınırlı uyuşturma sağlayan bölgesel uyuşturma (tümesan anestezi) yöntemi uyguladıklarını dile getiren Dr. Tanrısever ve Dr. Bal, “Bu sayede hastaların kısa sürede günlük hayatına dönmesi sağlanmaktadır. Bunun yanında genel ya da spinal anesteziye bağlı doğabilecek sıkıntılar da bertaraf edilmektedir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bugüne kadar yüzlerce hastaya uyguladıkları Radyofrekans Ablasyon Tekniği ile başarılı sonuçlar elde ettiklerine dikkat çeken öğretim üyeleri, hastaların tedavi sonrası memnuniyetinin motivasyonlarını daha da arttırdığını kaydetti. Öğretim üyeleri; ayaklarda ağrı, uyuşma, şişlik, ayak tabanında yanma, gece krampları, ciltte belirgin hale gelmiş varisleri olan hastaları, tanı ve tedavi için Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği bünyesindeki Varis Merkezi’ne davet etti.

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