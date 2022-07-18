Tomruk altında kalan işçi hayatını kaybetti

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’de kesilen ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yığılca ilçesi Hacı Yeri Kurtkayası mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kesilen ağacın devrilmesi sonucunda Cevdet Yüksel (48) ağacın altında kaldı. Bölgeye kurtarma ve ambulans ekipleri gönderildi. Ağacın altından çıkartılan Cevdet Yüksel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.