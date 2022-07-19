Düzce’de konut satışı arttı

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– Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre konut satışları geçen yıla göre arttı. Bu yıl haziran ayında 985 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nca açıklanan verilerine göre, 2022 yılı haziran ayında Düzce ilinde 985 konut satışı gerçekleşti. Konut satışının geçen yıla göre arttığı görüldü. 2021 yılı haziran ayında 694 konutun satıldığı öğrenildi.

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