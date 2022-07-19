Durdurulan kamyondan 3 ton kaçak orman ürünü çıktı

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Düzce'de jandarma ekipleri, ihbar üzerine durdurdukları kamyonda kaçak kesilen 3 ton kayın ve kestane ağacı ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerine kamyon ile orman emvali taşındığı ihbar edildi. D655 Karayolu Düzce istikametinde seyir halindeyken Konuralp girişinde durdurulan araçta yapılan kontrolde, 3 ton kayın ve kestane ağacı olduğu, nakliye tezkeresinin olmadığı tespit edildi. Araç sürücüsü H.Y., ağaçları Yayla köyünden kestiğini söylemesi üzerine orman emvali ile birlikte Konuralp Orman işletme Şefliğine teslim edildi.

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