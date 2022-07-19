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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortaokul öğrencileri ambulansları tanıdı

İHA

Ortaokul öğrencileri ambulansları tanıdı

– Düzce’de ortaokul öğrencilerinin katıldığı yaz okulunda ki öğrencilere Ambulans Başhekimliği tarafından ambulansların tanıtımı yapıldı. Öğrenciler eğitime büyük ilgi gösterdi.
Türkiye Gençlik Vakfı Düzce Şubesi tarafından gerçekleştirilen yaz okulu tüm hızı ile devam ediyor. Onlarca ortaokul öğrencinin katılım sağladığı yaz okulunda ki öğrencilere Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından sürpriz yapıldı. Ortaokul öğrencilerinin ambulansları daha yakından tanıması için 3 farklı ambulans yaz okuluna getirildi. Öğrencilere ambulans, arazi aracı ambulans ve UMKE ekiplerinin araçlarında tanıtım yapıldı. Tek tek hangi ambulansın ve personellerinin nerede görev aldığını araçlarda hangi sağlık ekipmanlarının olduğunu öğrenen ortaokul öğrencileri kendilerine sunulan hizmetten dolayı teşekkür etti.
Ambulans tanıtım programına katılım sağlayan Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ve Türkiye Gençlik Vakfı Düzce Temsilcisi Ersoy Mutlu’da çocuklarla kısa süreli sohbet ederek, yaz okulunda başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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