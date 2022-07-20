BELMEK ile kadınların hayali gerçeğe dönüşüyor

Düzce Belediyesi, kadınların hayatın her alanında aktif rol almaları ve meslek sahibi olmaları için BELMEK kurslarının sayısını artırıyor.

Mahallelerde açtığı kurslarla kadınların hayallerini gerçeğe dönüştüren BELMEK, Çamköy’de hizmete giren mahalle konağında Temel Giyim Teknikleri kurslarına başladı. Kadınların sosyal ve iş yaşamında kendi ayakları üzerinde durması amacıyla açılan Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının farklı mahallelerde açılmaya başlaması kadınları sevindirdi. Yıllardır böyle bir projeyi beklediklerini dile getiren kadınlar, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve BELMEK temsilcilerine teşekkür etti.

Çamköy’de geçtiğimiz ay yapımı tamamlanan mahalle konağının Temel Kadın Giyim Teknikleri eğitimleri ile faaliyete başlamasını değerlendiren mahalle sakinleri, üretime katılmak için can attıklarını kaydetti.



BELMEK kursunun evlerine yakın olmasından dolayı çok memnun olduklarını ve üretmeyi çok istediklerini belirten ev hanımı Erhan Yardım, “Uzun vadede daha çok şeyler üreteceğiz. Dikiş kursuna geldim. Pratik kesmeyi, püf noktalarını öğreneceğiz. Bugün ölçü almayı öğrendik” dedi.

Çamköy’de faaliyet yapabilecek alanların olmadığına dikkat çeken Aysel Çetin ise “ Öncelikle Belediye Başkanımız ve ilgililere kursumuzu açtıkları için çok teşekkür ediyorum. Bizim burada sosyal aktivitelerimiz çok kısıtlıydı. Faaliyetler yapabileceğimiz bir alanımız yoktu. Bu binanın hizmete açılması ile hepimiz çok sevindik” diye konuştu.

Çamköy’de doğup büyüyen Ayhan Ustaoğlu da kursun açılacağı için çok heyecanlı olduklarını ve kurs sayısının artması istediklerini söylerken 93 yaşındaki annesini de kursa getireceğini kaydetti.



Doğduğu mahallenin kadınlarına eğitim veriyor

Temel Kadın Giyim Teknikleri kursunu veren ve mesleğe 30 senesini veren Nezihe Köksal, Başkan Özlü'ye teşekkür ederek başladığı konuşmasında; “Kendi mesleğimi yaptığım için ama özellikle kendi köyüme hizmet ettiğim için çok daha memnunum. Buraya sebep olarak bu hale getiren Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’ye, Avukat Ali Dilber’e ve BELMEK koordinatörü İlknur Bahar’a çok teşekkür ediyorum. Çamköy’de böyle bir hizmetin olmasını çok istiyordum. Farklı projelerim var ve bunu da buraya taşıyacağız. Buradaki kadınlar üretecekler ve BELMEK aracılığıyla satışa sunacağız. Kadınlarımız kendi paralarını kazanacaklar. Farklı branşlarla da eğitimler vereceğiz. Satış atölyesi gibi bir yola girerek yurtdışına bile satış yapabileceğiz” ifadelerinde bulundu.

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