Kimyasalla temas eden 3 işçi hastaneye kaldırıldı

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Düzce'de iplik fabrikasında kimyasal maddeye temas eden 3 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Gama Elyaf ve İplik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada kimyasal maddeye temas eden 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde bulunan KBRN servisine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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