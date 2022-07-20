Millet bahçesi güzelleştiriliyor

Düzce Belediyesi, şehrin tam ortasında bulunan ve kısa sürede Düzcelilerin uğrak noktası haline gelen Millet Bahçesindeki çiçeklerin bakımını aksatmıyor. Ekipler, vatandaşların keyifli vakit geçirmeleri için hem de estetik görüntüyü artırmak için rutin çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentin en uğrak noktası olan Millet Bahçesinin bakımını aksatmıyor. Ekipler, Millet Bahçesindeki ağaçlar ile kaldırım arasındaki bölümleri toprak ile doldururken bir yandan da çiçeklerin bakımlarını gerçekleştiriyor.

Parkın batı bölümünde kaldırım ile ağaçların arasında kalan boşlukların estetik görüntüyü bozması dolayısıyla çalışma başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ile Millet Bahçesini birleştirerek bütünlük sağladı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri öte yandan şehrin dört bir yanında çiçek ve park bakımlarına da devam ediyor.

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