Yarışmasının kazanını Beritan Kaya oldu

Türkiye Aşkına konseptinde demokrasi, milli birlik ve beraberlik ile millet iradesinin önemini vurgulamak amacıyla, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen “15 Temmuz Milli Uyanışı: Fikri, Vicdanı ve İrfanı Hür Nesiller Oluşturmak” temalı hikaye yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda, Düzce Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü yüksek lisans öğrencisi Beritan Kaya, hikayesi ile birinciliğe layık görüldü. Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine; Düzce Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Genç ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü katıldı.

Beritan Kaya eseri ile Türk halkının milli birlik gücü sayesinde yenilmez olduğunun bir kez daha kanıtlandığını ve 15 Temmuz gecesinde destan yazıldığını etkileyici bir üslupla dile getirdi.

Düzce Üniversitesi öğrencisine, tablet ve kulaklıktan oluşan ödülünü takdim eden Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Genç, eserin kaliteli, güzel ve edebi değeri yüksek bir hikaye olarak nitelendirerek Beritan Kaya’yı tebrik etti ve yazmaya devam etmesi temennisinde bulundu. Beritan Kaya ise daha önce bir roman kaleme aldığını ve ikincisi üzerinde çalıştığını ifade ederek kazandığı ödülden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

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