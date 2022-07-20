Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem 

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle birlikte evlerinden çıkan vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi´nin verilerine göre saat 22.49'da Düzce merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Düzce'nin yanı sıra Bolu, Sakarya ve Zonguldak'ta da hissedildi. Düzce´de deprem nedeniyle korku yaşayanlar bazı evlerinden çıktı. Vatandaşlar sarsıntı nedeniyle korktuklarını belirtirken, evlerinin önünde ve parklarda oturdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-07-20 23:37:05



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