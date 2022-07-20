Düzce Valisi Atay: “(Depremde) Herhangi bir ihbar yok”

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– Düzce Valisi Cevdet Atay, ilde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi bir ihbar bulunmamaktadır” dedi.



Düzce’de 22.49 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Atay açıklamasında, “Düzce’de saat 22:49 sıralarında merkez üssü Düzce olarak belirlenen 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Düzceli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

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