Düzce’de fındık bahçesindeki aileye silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi

– Düzce’de fındık bahçesinde temizlik yapan aileye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi.



Olay, akşam saatlerinde Düzce’nin Esentepe köyünde meydana geldi. Ormanlık alanda bulunan fındık tarlasında dip temizliği yapan Ali, Engin, Selma, Mithat Gürbüz’ün üzerine kimliği belirlenemeyen şahıslarca silahla ateş açıldı. Saldırı sonrası Selma ve Mithat Gürbüz olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar Ali ve Engin Gürbüz ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Saldırıda ağır yaralanan Ali Gürbüz ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylelikle saldırıda ölü sayısı 3'e yükselirken yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan olay yerinden kaçan saldırganlar için ekiplerin çalışmasının sürdüğü belirtildi.

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