Düzce Üniversitesi’nden mantar üretiminde bir ilk

– Düzce Üniversitesi, Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Akçay “Fındık budama atıklarında İstiridye mantarı yetiştirerek dünyada bir ilki başardık” dedi.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı dahilinde Çevre ve Sağlık alanlarında, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite olarak katma değerli çalışmalar yürüten Düzce Üniversitesi, Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜTAGEM) bünyesinde yılın ikinci mantar hasadını gerçekleştirdi.

Bölge üreticilerini destekleyerek örnek çalışmalara imza atan Düzce Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen hasat etkinliği yapıldı.

Daha önce DÜTAGAM bünyesinde, tıbbi ve yenilebilir mantarlardan Şitaki mantarı (Shiitake) yetiştirilmesinin ardından, bu kez de buğday sapı, pirinç kavuzu, kayın talaşı, fındık zürufu, fındık budama atıkları ve filtre kahve atıkları olmak üzere, altı farklı tarımsal atıktan çeşitli oranlarda kombinasyonlar oluşturarak yetiştirilen yemeklik mantar olan İstiridye (Pleurotus ostreatus) mantarı, katılımcılar tarafından hasat edildi.

DÜTAGAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Akçay, “Bölgemizde tarımsal faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ve hiçbir ekonomik değeri olmayan, çevresel problemlere yol açan atıkları, tıbbi ve yenilebilir mantarlar gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyoruz. Ülkemizde ve dünyada şimdiye kadar fındık dalı budama atıklarından istiridye mantarı üretilmediğini tespit ettik ve ArGe çalışmalarımız neticesinde, fındık budama atıklarında İstiridye mantarı yetiştirerek dünyada bir ilki başardık” şeklinde konuştu.

DÜTAGAM Müdürü Prof. Dr. Süleyman Korkut ise Merkez bünyesinde yetiştirilen İstiridye mantarlarının bir hafta içerisinde tamamının hasat seviyesine geleceğini belirterek, “Fındık budama atıklarından mantar üretimine yönelik uluslararası patent başvurumuzu da yapmış olacağız. Ayrıca Türkiye’ de kahve posası atıklarından mantar üretilmediğini de gördük ve ilk defa kahve posası atıklarından mantar üreterek ülkemizde bir ilke daha imza attık” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Etkinliğin sonunda Düzce Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Genç ve katılımcılara hasat ettikleri İstiridye mantarları hediye edildi.

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