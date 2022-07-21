Halk ekmek büfelerinden ekmek satışı başlayacak Fiyatlar 3 lira olarak belirlendi

– Düzce Belediyesi tarafından kentin bazı noktalarına yerleştirilen Halk Ekmek büfelerinden önümüzdeki haftalarda ekmek satışı başlayacak. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, fırıncılar odası ile anlaştıklarını belirterek ekmeklerin 3 liradan satılacağını dile getirdi.

Düzce Belediyesi şehrin bazı noktalarında halk ekmek büfelerini yerleştirmesinin ardından ekmek satışlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, fırıncılar odası ile anlaştıklarını belirterek ilk etapta 10 bin ekmeğin büfelerden 3 liraya satılacağını dile getirdi.

Başkan Özlü şöyle devam etti, "Halk ekmek büfeleri ile ilgili olarak Düzce Fırıncılar Odası Başkanı ile görüşmelerimizi tamamladık ve ekmek satışı için anlaştık. Fırıncılar odasına bağlı üyelerden her gün 10 bin adet ekmek alınacak ve 5 ayrı büfemizde ihtiyaç sahipleri için satılacak. Fiyat olarak ise güzel bir rakam üzerinden anlaştık. Düzce’de ekmek fiyatları şu anda 4 liradan satılıyor. Bu büfelerimizde ise 3 liradan satılacak. Ekmek fiyatlarına zam gelmesi ile ilgili olarak da oda ile görüştük. 4 liralık ekmeğe ne kadar zam gelirse, bizim sattığımız ekmeklere de aynı oradan zam gelecek” ifadelerini kullandı.

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