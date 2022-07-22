Kitap sayısı 147 bini geçti

– Düzce'de kütüphanelerde ki kitap sayısı 147 bin 532 oldu.

Düzce Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde bulunan Halk kütüphanelerinde ki kitap sayısı 147 bin 532'ye ulaştı. Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı 9 ayrı kütüphanenin 6 aylık istatistiki verileri yayınlandı. 2022 yılına 138 bin 198 kitap ile başlayan Kütüphanelere 6 ayda 9 bin 334 yeni kitap daha eklendi. Buna göre Düzce Halk Kütüphanesi’nde 61 bin 738, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kütüphanesi’nde 7 bin 600, Çilimli İlçe Halk Kütüphanesi’nde 15 bin 564, Akçakoca İlçe Halk Kütüphanesi’nde 18 bin 263, Kaynaşlı İlçe Halk Kütüphanesi’nde 8 bin 248, Gölyaka İlçe Halk Kütüphanesi’nde 12 bin 608, Yığılca ilçe Halk Kütüphanesi’nde 14 bin 910, Cumayeri İlçe Halk Kütüphanesi’nde bin 847 ve Gümüşova İlçe Halk Kütüphanesi’nde ise 6 bin 754 kitap olmak üzere toplam 147 bin 532 kitap bulunuyor.

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