Bilsoft'tan esnafa büyük kolaylık

Bilsoft Yazılım, KOBİ'lerin efaturaya geçişini kolaylaştırmak için 'Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde' kampanyası başlattı.
KOBİ'ler için birçok alanda yazılımlar yapan Bilsoft Yazılım, çeşitli kampanyalar da düzenliyor. Müşteri Hizmetleri Müdürü Feyza Akdemir, yaptığı açıklamada, "Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu edönüşüm takvimi çerçevesinde efaturaya geçecek esnafın bütçelerini rahatlatarak ödeme kolaylığı sunacağız. 'Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde' kampanyası ile Online Bulut Muhasebe Programında cari, stok, banka, kasa ve gelirgider takibini yaparken, kolayca tek ekranda efatura kesebilecektir. Matbu evraklarda fatura düzenleme, fatura takibi, fatura kargolama gibi süreçleri geride bırakın" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.