Öğrencilere çeşitli etkinlikler düzenlendi

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– Düzce’de devam eden bağımlılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde öğrenciler İl Halk Kütüphanesi’nde çeşitli etkinliklerde bir araya geldi.

Düzce İl Halk Kütüphanesi, Düzce’de çeşitli etkinlikler ile öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Bur çerçevede, Düzce İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde, Düzce Gençlik Merkezi öğrencilerine yönelik Düzce İl Halk Kütüphanesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Öğrencilere kütüphane uzman personeli tarafından, Düzce İl Halk kütüphanesinin tanıtımı yapılarak, öğrencilerin kütüphaneye üye olmaları sağlandı. Öğrenciler ayrıca çeşitli geliştirici oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdiler.

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