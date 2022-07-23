Hizmet vatandaşın ayağına gidiyor

– Düzce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, nüfus işlemleri için müdürlüğe gelemeyenlerin ayaklarına giderek, hizmeti vatandaşın evine ulaştırmaya devam ediyor.

Düzce’de hasta, yaşlı ve engellilik sebeplerinden dolayı çipli kimlik kartı müracaatında bulunamayan vatandaşların başvuruları, "Gezici Hizmet Terminali" uygulamasıyla alınıyor. Düzce’de de hasta, yaşlı ve engellilere yönelik evde nüfus cüzdanı hizmeti çerçevesinde ekipler müdürlüğe gelemeyen vatandaşlara evlerinde yeni kimlik kartı başvurusu hizmeti veriyor. Başlatılan "Gezici Kayıt Terminali" uygulamasıyla sağlık sorunları olan vatandaşların ayağına giden nüfus memurları, biyometrik fotoğraftan, parmak izine kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor. Uygulama kentteki hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara da büyük kolaylık sağlıyor.

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