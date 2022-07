Düzce, öğrenci dostu şehirlerde bir üst sıraya yükseldi

– Üniversite araştırmaları laboratuvarı tarafından her sene açıklanan öğrenci dostu şehirler sıralamasında Düzce bir önceki seneye oranla bir sıra yükselerek, öğrenci dostu şehirlerarasına girdi.

Öğrenci dostu şehirler sıralamasında Düzce bir üst sıraya yükseldi. 2021 raporlarında Düzce öğrenci dostu olmayan şehirler klasmanında C kategorisinde yer alırken, 2022 yılında yayınlanan rapora göre B kategorisine yükseldi. 81 ilde bulunan 124 devlet ve 67 vakıf olmak üzere 192 üniversite öğrenim gören 50 bin öğrencinin katıldığı Türkiye Üniversite Öğrenci Memnuniyeti Araştırması çerçevesinde üniversite araştırmaları laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından yapılan araştırmada, Bolu ‘öğrenci dostu olmayan şehirler’ kategorisinde D sınıfında yer alırken, Sakarya ise ‘öğrenci dostu olmayan şehirler’ kategorisinde C sırasında yer aldı.

Zonguldak öğrenci dostu şehirler kategorisinde Düzce ile birlikte B sırada yer alırken, en çok öğrenci dostu olan şehirler kategorisinde Eskişehir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Tekirdağ ve Edirne A+ ile birinci sırada yer aldı. Doğu illeri ise öğrenci dostu olmayan şehirler kategorisinde son sıralarda yer aldı.

