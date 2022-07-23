Yaşayan kültür mirası programına Düzce’den onlarca başvuru

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşayan kültür mirası programına Düzce’den onlarca başvuru

İHA

Yaşayan kültür mirası programına Düzce’den onlarca başvuru

– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan “Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Ön Başvuruları” tamamlandı. Düzce’den de programa 41 kişi başvuruda bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, “Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı” oluşturuldu. Program çerçevesinde; kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkarlık becerisi gerektiren, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; özgün, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak hedefleniyor. Düzce’de de sanatçı tanıtma kartı sahibi olan kişilerden 41’i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde söz konusu destek programı için ön başvurularını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce, öğrenci dostu şehirlerde bir üst sıraya yükseldi
YEREL HABERLER Düzce, öğrenci dostu şehirlerde bir üst sıraya ...
Eczacılık fakültesi 40 öğrenci alacak
YEREL HABERLER Eczacılık fakültesi 40 öğrenci alacak
Bu kulüpte iş var
YEREL HABERLER Bu kulüpte iş var
Hizmet vatandaşın ayağına gidiyor
YEREL HABERLER Hizmet vatandaşın ayağına gidiyor
Dipsizgöl Göleti kamp severlerin uğrak noktası oluyor
YEREL HABERLER Dipsizgöl Göleti kamp severlerin uğrak noktası oluyor
Yaz okulu öğrencileri eğitimlerini almaya devam ediyor
YEREL HABERLER Yaz okulu öğrencileri eğitimlerini almaya devam ...
Öğrencilere çeşitli etkinlikler düzenlendi
YEREL HABERLER Öğrencilere çeşitli etkinlikler düzenlendi
Düzce’de emniyetten dev operasyon
YEREL HABERLER Düzce’de emniyetten dev operasyon
Akkaplan, Başsavcı Emre'ye yeni görevinde başarılar diledi
YEREL HABERLER Akkaplan, Başsavcı Emre'ye yeni görevinde başarılar ...
Başsavcı Yasin Emre göreve başladı
YEREL HABERLER Başsavcı Yasin Emre göreve başladı
Bilsoft'tan esnafa büyük kolaylık
YEREL HABERLER Bilsoft'tan esnafa büyük kolaylık
TEM’de tır alev alev yandı
YEREL HABERLER TEM’de tır alev alev yandı
Kitap sayısı 147 bini geçti
YEREL HABERLER Kitap sayısı 147 bini geçti
Başkan Özlü tapuyu aldı 63 dönümde 266 dükkan yapılacak
YEREL HABERLER Başkan Özlü tapuyu aldı 63 dönümde 266 dükkan ...
Halk ekmek büfelerinden ekmek satışı başlayacak Fiyatlar 3 lira olarak belirlendi
YEREL HABERLER Halk ekmek büfelerinden ekmek satışı ...
DTSO olağan meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER DTSO olağan meclis toplantısı yapıldı
Bahçeden dönen aileye pusu kurup 3 kişi öldürenler, husumetlileri çıktı
YEREL HABERLER Bahçeden dönen aileye pusu kurup 3 kişi öldürenler, ...
3 kişi yolları kesilerek öldürülmüştü, o anlaşmazlığın sebebi "arazi" çıktı
YEREL HABERLER 3 kişi yolları kesilerek öldürülmüştü, o ...
MİT'in başarılı operasyonunu şehit babası böyle yorumladı: "Kimsenin kimsede ahı kalmaz”
YEREL HABERLER MİT'in başarılı operasyonunu şehit babası böyle ...
Düzceli öğrenciler gençlik kamplarına katıldı
YEREL HABERLER Düzceli öğrenciler gençlik kamplarına katıldı
Düzce, ülke ekonomisine katkı verdi
YEREL HABERLER Düzce, ülke ekonomisine katkı verdi
Düzce’de 66 bin okuyucu kütüphaneleri kullandı
YEREL HABERLER Düzce’de 66 bin okuyucu kütüphaneleri kullandı
Minik sinemaseverler keyifli bir akşam geçirdi
YEREL HABERLER Minik sinemaseverler keyifli bir akşam geçirdi
Yaya yoluna giren motosikletlere geçiş yok
YEREL HABERLER Yaya yoluna giren motosikletlere geçiş yok

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.