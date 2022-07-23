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Vaka sayıları arttı, İl Sağlık Müdürü uyardı Dr. Yasin Yılmaz korona virüsten korunma yollarını hatırlattı: “Tecrübelerimiz var ve silahlarımız belli”

İHA

Vaka sayıları arttı, İl Sağlık Müdürü uyardı Dr. Yasin Yılmaz korona virüsten korunma yollarını hatırlattı: “Tecrübelerimiz var ve silahlarımız belli”

– Ülke genelinde artış göstermeye başlayan korona virüs vakaları sonrasında açıklama yapan Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, aşılamada hatırlatma dozlarının yapılması uyarısında bulunarak tedbirleri hatırlattı.
Türkiye’de bayram sonrası korona virüs vakalarında yeniden artışlar yaşanmaya başladı. Sağlık bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaların ardından gözler hastanelerdeki vakalara çevrildi. Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’da vaka sayıları hakkında bilgiler vererek alınacak tedbirleri hatırlattı.

“Tecrübelerimiz var ve silahlarımız belli”
Ülke genelindeki vaka sayısı artışı ile birlikte Düzce’de de vakaların arttığına değinen Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, korona virüs vakalarının son hafta verileri ile ülkemizde dört kat kadar daha arttığını dile getirmişti. Bizim ilimizde de Türkiye ile paralel şekilde aynı orantılı bir artış söz konusu. Hatırlarsınız bayram tatili zamanı ve bayramdan önce 50’li, 60’lı, 80’li vakalardan bahsediyorduk. Geldiğimiz süreçte şimdi günlük ortalamamız; 240250260 gibi rakamlara geldi. Bu da daha önceki dalgalanmalarda da virüsün dalgalanmalarında da yapmış olduğumuz mücadelede tecrübelerimiz var ve silahlarımız belli” dedi.

“Rahatsızlık hisseden vatandaşlarımız mutlaka kapalı alanlardan uzak dursun”
Dr. Yasin Yılmaz ayrıca vatandaşların hatırlatma dozunu mutlaka yaptırması gerektiğini belirterek, kendisini hasta hissedenlerin de kapalı alanlardan uzak durması çağrısı yaptı. Sağlık Müdürü Yılmaz, “Hatırlatma dozumuzu bakanımızda vurgulamıştı. Bizler de ilimizde bayram tatili ile birlikte sağlık tesislerimizde hatırlatma dozlarının yapımına başlamıştık. Korona virüse karşı bilinen en etkili silah olan hatırlatma dozlarını mutlaka sağlık tesislerimizde yapmak için vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bunun dışında kabalalık alanlarda maske ve mesafeye özellikle 50 yaş üzerindeki kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyoruz. Kendisinde; nezle, grip, hapşırma, öksürme ve kırgınlık gibi birtakım rahatsızlıklar hisseden vatandaşlarımızın da mümkün olduğu kadar kapalı alanlardan uzak durmalarını, kendilerini belli bir süre izole etmelerini, sağlık testlerine müracaat etmelerini özellikle istirham ediyoruz” diye konuştu.

“Bu dalgalanmayı da hep birlikte atlatabiliriz”
Virüste yaşanan daha önceki dalgalanmalara da değinen Yılmaz, “Daha önceki virüsün varyantlarındaki dalgalanmalarında da yaşamıştık. Şimdi de aynısını yaşıyoruz. Burada korunarak virüsü yenebiliriz. O yüzden kendi sağlığımıza, sevdiklerimizin sağlığına özen göstermeliyiz. Hep beraber bu dalgalanmayı da el birliği ile atlamayı diliyorum. Aşılarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Aşılarımız, sağlık tesislerimizde mevcut. Günlük olarak aşı araçlarımız ile nakillerimizi gerçekleştiriyoruz. Aile hekimliklerimize, hastanemize ve sağlıklı hayat aşı merkezlerimize; vatandaşlarımız randevularını alıp gelmelerini, hatırlatma dozlarını yaptırmalarını önemle rica ediyoruz” dedi. Ayrıca entübe hasta sayılarına da değinen Dr. Yasin Yılmaz, “Şu anda sağlık tesislerimizdeki hasta yoğunluğumuz çok fazla değil. Vakalarda gördüğümüz yoğunluk gibi değil. Şu an da 5 civarında hastamız yatıyor hastanemizde ama hep beraber korunarak, hatırlatma dozlarımızı yaptırarak bu dalgalanmayı da başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

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