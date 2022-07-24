Sadece yangınlarla değil tüm zararlılarla mücadele ediyorlar

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– Düzce'de Orman Genel Müdürlüğü personelleri 'gal arısı' ile mücadelesini sürdürüyor.

Halk arasında 'katil arı' olarak bilinen gal arısı, kestane ağaçlarında ciddi zararlara sebep oluyor. Ağaçlardaki tahribatın önüne geçmek için çalışmalarına devam eden Orman Genel Müdürlüğü personelleri, gal arısına karşı laboratuvar ortamında üretilen 'torymus sinensis' isimli böcekleri ormanlık alanlara bırakıyor.

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