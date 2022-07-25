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– Düzce'nin turizm destinasyonları arasında yer alan Akçakoca'da "Turizm Sezonu Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Turizm Sezonu Güvenlik Toplantısı, Vali Cevdet Atay başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, AFAD Müdürü Ali Kartal ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Parlak'ın katılım sağladığı toplantıda, güvenlik tedbirleri görüşüldü, değerlendirmeler yapıldı.

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