Sanal fuarda uluslararası öğrenciler bilgilendirildi

Düzce Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu yıl 3.sünü düzenlediği “Study In Türkiye YÖK Sanal Fuarı 2022”ye katılarak, uluslararası öğrencilerin merak ettikleri konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Türk Üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması amacıyla düzenlenen “Study in Türkiye YÖK Sanal Fuarı 2022”, Düzce Üniversitesi’ni tanımak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerle Üniversite temsilcileri yüz yüze görüşerek, katılımcıların merak ettikleri konular hakkında doğru bilgi edinmelerini sağladı. 3 gün süren “Study in Türkiye YÖK Sanal Fuarı 2022” programının 1. gününde tanıtım görevlilerini ziyaret eden Düzce Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Genç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, fuar ve katılımcılar hakkında bilgi alarak, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2022’de Üniversite görevlileri ile görüşme fırsatı yakalayan yabancı uyruklu öğrenciler, Düzce Üniversitesi’nin yurt dışında düzenleyeceği Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS), hangi ülkelerde ve ne zaman olacağı, Üniversitenin; Fakülteleri, Yüksekokulları, lisans ve ön lisans programları, başarıları, sosyal, bilimsel ve kültürel imkanları, burs olanakları, kampüs hayatı, sosyal tesisleri, öğrenci değişim programları gibi daha birçok konuda aydınlatıcı bilgiler edindi.

