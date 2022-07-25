1,5 kilometrelik yol asfalta hazırlanıyor

Düzce Belediyesi kentin cadde ve sokaklarında asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerin bir bölümü asfalt öncesi kazıma çalışmalarını sürdürürken, diğer ekipler ise altyapısı tamamlanan yolların asfalt kaplama işlemini gerçekleştiriyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfalt ekipleri, asfalt programını yoğun bir tempo içerisinde sürdürüyor. Körpeşler Mahallesinde alt yapısı biten sokaklara asfalt serimi yapan iş makineleri son olarak Servet Bucurgat ile 1405. Caddenin kesişme noktaların asfaltlanması için mevcut yolda kazıma çalışmalarını başlattı.

Bin 400 metre uzunluğundaki yol 50 santimetre derinliğinde kazılıyor. Yeni gövde malzemesi serildikten sonra, beton asfalt kaplama yapılarak yüksek standartta bir asfalt yol bölge halkının hizmetine sunulacak. Caddeler yaklaşık yarım metre kazılıp, yeniden gövde malzemesi serildikten sonra asfalt kaplama yapılacak.

Öte yandan Dereli Tütüncü, Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Sarayyeri ve Körpeşler mahallelerinde alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda eş zamanlı olarak asfalt serim çalışmaları bitirildi.

Düzce’nin dört bir yanında hem asfalt yenileme hem de asfalt yamaları yapılarak kentin yolları güvenli hale getirilmeye devam edecek.

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