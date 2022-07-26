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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerini bekliyor

İHA

Düzce Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerini bekliyor

Düzce Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, 20222023 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek.
Görsel İletişim Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Açelya Gönüllü, tercih döneminde öğrenciler için yol gösterici açıklamalarda bulundu. Açelya Gönüllü, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün, kuramsal, sanatsal ve teknik bilgiye sahip tasarımcılar yetiştirmeyi amaç edindiğini ifade etti.
Doç. Dr. Gönüllü, "Söz konusu problemi Görsel İletişim Tasarımı çerçevesinde düşünecek olursak bu; bir kitap tasarlamaktan, bir film jeneriği tasarlamaya kadar düşünsel, görsel, işitsel ve sanatsal becerilerin geniş bir yelpazede kullanılmasını gerektirir. Düşünsel süreç, görsel tasarımın temelini oluşturur. Oluşan düşünceyi bir tasarım olarak somutlaştırmak ise ancak sanatsal bir beceri ile mümkündür" dedi.

Görsel İletişim Tasarım Bölümü'nün yetenekli öğrencileri beklediğini söyleyen Gönüllü, "Programımızın müfredatı kuramsal dersleri içerdiği kadar çizim yapabilme becerisi gerektiren sanatsal uygulamalı dersleri de içermektedir. Sonuç olarak, analitik bir zekaya sahip, işitsel ve görsel becerilerini sanatsal bir biçimde somutlaştırma konusunda kendisine güvenen tüm öğrencilerimizi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü seçmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölümün sunduğu avantajlar
Düzce Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde eğitim görecek öğrencilerin, diğer üniversitelere göre sahip olacağı avantajlara da değinen Doç. Dr. Açelya Gönüllü, şöyle konuştu:
"Bu konuda iki avantajdan bahsedebiliriz. Birincisi; bölümümüzün genç, dinamik, donanımlı ve idealist bir akademisyen kadrosuna sahip olmasıdır. Tüm öğretim elemanlarımız alanında yetkin ve deneyimli olmakla birlikte uygulama dersi hocalarımız da sanatsal birikime sahip sanatçıakademisyen öğretim elemanlarından oluşmaktadır. İkinci olarak, üniversiteli olmak sadece tercih edilen bir bölümü okumak değil, üniversitenin bulunduğu şehrin kültürünü ve fırsatlarını da yaşamaktır. Bu anlamda Düzce ilimiz tabiat olarak, Karadeniz ikliminin yeşili kadar mavisini de taşıyan deniz, şelale ve yaylalar şehridir. Düzce birçok etnik kökenin varlığı ile şekillenmiş bir kültüre sahiptir. Öğrenciler bu doğayı ve kültürü yaşama fırsatını kazanacaktır. Görsel İletişim Tasarımı bölümü, sanatsal bir çıktı elde etmek peşindedir. Bu nedenle sanatsal ve kültürel etkinliklere katılarak beslenmek önemlidir. Üniversitemizin, Ankara ve İstanbul’a olan coğrafi yakınlığı ile öğrencilerimizin kültürel ve sanatsal etkinlikleri takip etme kolaylığı vardır"

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