Yuva yapan kumrular itfaiye binasına taşınmayı geciktirdi Başkanın dikkati yuvayı kurtardı

– Düzce Belediyesi tarafından yapılan itfaiye binasına yuva yapan ve yumurtalarını bırakan kumrular, itfaiyenin taşınmasını erteletti. Düzce’de birçok hayvanı kurtaran itfaiyeciler bu sefer yavru kumruların yuvayı terk edeceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

Düzce Belediyesi tarafından yapılan itfaiye binasında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, binanın garajında bulunan egzoz emisyon sistemi üzerine kumruların yuva yaptığını fark etti. Bunun üzerine İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman'a yuvaya dikkat edin diyen Özlü’nün talimatıyla çalışmalar yuvanın etrafından diğer bölgelere kaydırıldı. İtfaiyecilerin de hassas çalışması ile yuva etrafındaki ağır işçilikte durduruldu. Kumru yavruları yumurtalarından çıkıp büyüyünceye kadar itfaiyeciler hassas çalışma sergilerken, kumru yavruları da büyümeye ve uçmaya başladı. Bunun üzerine binada çalışmalar yeniden başlarken, taşınma hazırlıklarında da sona gelindi.



“Çalışmaları yuva etrafında durdurduk”

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, “İtfaiye binamızın inşaatı bitmişti. Ancak iki kumru bina içinde bulunan egzoz emisyon sisteminin üzerine yuvasını yaptı. Belediye Başkanımız Faruk Özlü binayı gezerken yavruların olduğu yuvayı gördü ve personelimize 'buraya dikkat edelim' diyerek uyarıda bulundu. Bizlerde bütün ağır çalışmalarımızı bölgeden uzaklaştırdık. Artık yavrularımız yumurtalarından çıktı. Yavrular büyümeye ve uçmaya başladılar. Yuvalarından ayrılacaklar. Ancak bizim etrafımızda olmaya devam edecekler. Bizde itfaiye binamıza taşınmaya başladık. Yaklaşık kumrular 1 buçuk aydır buradalar. Yani yumurtlama döneminde geldiler. Yumurtalarını yuvaya bıraktılar. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra da o bölgede ağır çalışma yapmadan büyümelerini sağladık. Büyüdüklerini gördük. Zaten uçmaya da başladılar. Kumruların yuvadan uçmaya başladığını görünce taşınma çalışmalarına yeniden başladık“ dedi.





“Yüzlerce hayvanı ve binamıza yuva yapan kumruları kurtardık”

İtfaiye Müdürü Kahraman ayrıca bu yılda yüzlerce hayvanı kurtardıklarını belirterek "Düzce belediyesi hayvan dostu olarak biliniyor zaten. İlimizde de İtfaiyenin hayvanlar konusundaki hassasiyetini herkes biliyor. Bu hassasiyetin üzerine kendi binamıza kumrular tarafından yuva yapılmış. Bu yuvanın bozulmasına başta Belediye başkanı Faruk Özlü ve bizler razı olamadık. Zaten hayvanları kurtaran ekip olarak buna müsaade etmedik” ifadelerinde bulundu.

Yavru kumruların büyüyerek uçmaya başlaması ile birlikte yeni itfaiye binasına taşınma çalışmaları da yeniden hız kazandı.

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