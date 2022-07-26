2022’de 30 kilometre beton yol yapılacak

Düzce İl Özel İdaresi’ne ait Konuralp’te bulunan asfalt şantiyesi içerisine 120 metreküp kapasiteli beton santrali kuruldu.

Düzce İl Özel İdaresi, asfalt plenti, taş ocağı ve hizmete giren yeni beton santrali ile yol yapımında gerekli tüm malzemeleri kendi imkanları ile temin etmiş olacak. Düzce’de beton yol yapımının yanı sıra; V kanalı ve menfez imalatları için ihtiyaç duyulan betonun üretimi de tesiste gerçekleştirilecek.

Beton santrali açılış törenine Vali Cevdet Atay, İl Genel Meclis Üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen ve muhtarlar katıldı.

Kurulumu yapılan beton santralinde üretilecek beton ile 2022 yılı içerisinde 30 kilometre silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışması planlanıyor. Beton yollar için altyapı çalışmalarına başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.