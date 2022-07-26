35 kişi bu sebeple hastaneye başvurdu

– Düzce'de geçtiğimiz ay içerisinde 35 kişi köpek ısırığı ve kedi tırmalaması şikayeti ile hastaneye başvurdu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir kuduz vakası ile karşılaşılmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Düzce'de haziran ayı boyunca çeşitli sağlık kuruluşlarına 35 kişi başvuruda bulundu. Kedi tırmalaması veya köpek ısırması sebebi ile hastaneye başvuranlarda herhangi bir kuduz durumu gözlemlenmezken, vatandaşlara saldıran köpek ve kediler ekipler tarafından alınarak kuruma getirildi. Burada 10 gün müşahede altına alınan hayvanlarda kuduz hastalığı görülmezken, hayvanlar alındıkları yerlere geri bırakıldı.

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