Başkan Faruk Özlü’den projelere yakın takip

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin her yönüyle gelişmesi ve adının her yerde duyurulması için çalışma ve projelerin durmadan devam ettiğini kaydederek, projeleri yakın takibe aldı.

Düzce’nin sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi için başlattığı çalışmaları yakından takip eden Faruk Özlü, kısa sürede tamamlanacak olan çalışmaların ardından kentin adının daha çok duyulacağını kaydetti. Belediye proje ve çalışmalarında ilk olarak eski Kaymakamlık Lojmanın olduğu binanın Kitap Kafe’ye dönüştürülmesi amacıyla başlatılan çalışma hakkında bilgi alan Başkan Özlü, eski lojmanın kütüphaneye dönüştürülmesinde sona yaklaştıklarını belirterek her yaştan kişiye hitap edecek donatıların mevcut olacağı bir kütüphane olacağını kaydetti.

Ardından Kafkas Konak Parkı’na geçen Faruk Özlü ve başkan yardımcıları, projenin bir an önce bitirilmesi için çalışmaların hızlandırılacağını kaydedildi. Çok yönlü Kafkas Konak Park Sabiha Ulusoy Kütüphanesinin de temelinin bittiğini söyleyen Özlü, “Şimdi hazırladığımız proje ile alanı en kısa sürede vatandaşlarımızın kullanımına sunmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.



Bilim merkezinde detaylar konuşuldu

Düzce’nin bilim ve teknoloji alanında adını duyuracak proje ile icatlara imza atılacağı Bilim Merkezi projesinin bitmek üzere olduğunu açıklayan Başkan Özlü, “Bilim Merkezi Projemiz bitirmek üzere, detaylar için ekibimizle fikir alış verişinde bulunduk. Ortak akılla, gelişmiş projelerle bu şehre hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta 63 dönüm arazinin Düzce Belediyesine geçmesinin ardından Modern Sanayi Sitesinin inşa edileceği Beslanbey’deki arazileri gezen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehir merkezinde kalan sanayi alanlarını yeni alanda modern ve düzenli binalara taşıyacaklarını belirtti.

Başkan Dr. Faruk Özlü, şehrin dört bir yanında devam eden asfalt çalışmalarını da yakından takip etti.



Muhtarlık binaları unutulmuyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Soğukpınar Mahalle Muhtarlığı inşaatını da ziyaret ederek, “Muhtarlarımızın hizmet imkanlarını iyileştirmek üzere Soğukpınar Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binasında da hummalı bir çalışma yürütüyoruz. İnşaat en kısa sürede bitecek. Hem vatandaşımızın, hem de muhtarlarımızın memnuniyeti bizim için çok kıymetlidir” ifadelerinde bulundu.

