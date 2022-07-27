Zarar verilen türbe yeniden onarıldı

– Düzce’nin Konuralp'te bölgesinde bulunan Konur Alp Bey'in silah arkadaşı Ali Hamza Efendi Hazretlerinin türbesinin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verilmesinden ardından Düzce Belediyesi tarafından çalışma başlatılarak türbe eski haline getirilerek manevi değer korundu.

Geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından camları kırılan ve türbe içinde bulunan sandukaya zarar verildiğinin tespit edilmesinin ardından hareket geçen Düzce Belediyesi, türbenin yeniden eski haline getirilmesi için çalışma başlatmıştı. Düzce Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğünün girişimleri ve gönül insanlarının desteği ile Konuralp’te bulunan Ali Hamza Efendi Hazretlerinin türbesi yeniden onarıldı. Türbenin içindeki halı, sanduka, sarık, lambaları ve boyası yenilendi.

Türbenin içi gibi dışı da boyanarak Ali Hamza Efendi Hazretlerinin türbesi yeniden ziyarete açıldı.

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