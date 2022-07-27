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Düzce Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilmesi planlanan 81 Dünya Düzceliler Günü’nün ilk etkinliğinde Düzce’ye ünlü yağmuru olacak. Konserlerde Düzceliler eğlenceye doyacak.

Düzce Belediyesi bu yıl ilk kez 81 Dünya Düzceliler Günü adı altında etkinlikler düzenlemeye başladı. Geleneksel hale getirilmeye çalışılan etkinliklerin ilki 1 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak.

Programda 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü 21.30’da Fatma Turgut, 2 Ağustos 2022 Salı günü saat 21.30’da Retrobüs, 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü 20.00’da Tefo / Seko, 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü 21.30’da Ayaz Erdoğan, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü 21.30’da İmera, 5 Ağustos 2022 Cuma günü 21.30’da Şevval Ekiz, 6 Ağustos 2022 Cumartesi 21.30’da Kolpa, 7 Ağustos 2022 Cumartesi saat 20.00’da Pınar Süer, 7 Ağustos 2022 Cumartesi 21.30’da Ayşe Taş, 8 Ağustos 2022 Pazar günü Derya Uluğ olacak.

Ayrıca Düzce’nin çocuğu DJ Uğur’da etkinlik boyunca sahne alarak Düzcelileri coşturacak.

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