Düzce’de 898 öğrenciye eğitim yardımı

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– Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temmuz ayında 898 öğrenciye eğitim yardımı verildi.

Vakıf tarafından şartlı eğitim yardımı bağlanan 898 fayda sahibi çocuk için temmuz ayında 106 bin 395 lira ödeme hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı.

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