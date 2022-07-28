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Artan hava sıcaklıklarına karşı suyun önemi artıyor Mevsim meyveleri ve sebzeleri vücut direncini destekliyor Dr. Yasin Yılmaz; “Günlük en az 2 litre su tüketilmeli”

İHA

Artan hava sıcaklıklarına karşı suyun önemi artıyor Mevsim meyveleri ve sebzeleri vücut direncini destekliyor Dr. Yasin Yılmaz; “Günlük en az 2 litre su tüketilmeli”

Günlük su tüketiminin 2 litrenin altına düşmemesi gerektiğini vurgulayan Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Kronik rahatsızlığı olan veya belli bir yaşın üzerindekiler, gerekmedikçe güneşin altında kalmasın” dedi.
Hava sıcaklıklarının daha da artacağından bahseden Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzceli vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kronik rahatsızlığı olan veya belli bir yaşın üzerindeki bireylerin, öğle saatlerinde açık alanlarda bulunmamalarını ifade eden Dr. Yılmaz, mutlaka şapka ya da şemsiye kullanılmasını tavsiye etti. Özellikle yaz mevsiminde bol sıvı tüketmenin önemine de değinen Yasin Yılmaz, “Mevsim meyveleri ve sebzeleri hem vücut direncini artırıyor hem de su kaybını dengeliyor” dedi.

“Gerekmedikçe güneşin altında kalmayalım”
Halk arasında güneş çarpması diye tabir edilen çarpmaların illa ki direk güneşin vurması anlamına gelmediğini aktaran Dr. Yasin Yılmaz, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti: “Güneş, çok farklı alanlardan yansıyarak zarar verebiliyor. Sudan, aynadan, camdan vs. her şeyden yansıma özelliğine sahip. Güneş çarpmalarından dolayı ise vatandaşlar; ishal, tansiyon düşüklüğü ve ateş yükselmesi gibi şikayetler ile hastanelerimize geliyor. Bu belirtilere dikkat edelim ve bunun için de bol bol sıvı tüketelim. Güneşin altında gerekmedikçe vakit geçirmeyelim.”

Sağlık adına su tüketimi
Günlük su tüketiminin 2 litrenin altına kalmaması gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Vücut, terleyerek su atıyor ve tekrar belli bir oranda direnç kazanmak için bu döngüye su içerek katkıda bulunmalıyız. Sağlığımız adına su tüketimi asla göz ardı edilmemesi bir husustur” diyerek sözlerini tamamladı.

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