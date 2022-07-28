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Beş Şehir Gezdi, Şifayı Düzce’de Buldu

İHA

Beş Şehir Gezdi, Şifayı Düzce’de Buldu

– Safra kesesi yolunda taş olan hasta, Düzce’de ilk kez denenen aynı anda hem ameliyat hem Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi (ERCP) ile sağlığına kavuştu.
Yaklaşık 2 yıldır sağ tarafta kaburga altında şiddetli ağrı şikayeti olan 70 yaşındaki Güler Sakal, 5 ayrı şehirde 7 farklı hastaneye başvurdu. Gittiği merkezlerde mevcut şartlarda uygun tedavi yöntemi belirlenemeyen hasta, son olarak Düzce Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniği’ne geldi. Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinde safra kesesinde ve safra yoluna düşmüş taş tespit edildi.
Müdahale edilmediği takdirde ölümle dahi sonuçlanabilecek bazı acil ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen safra kesesi yolundaki taş için hasta tedavi altına alındı. 2017 yılında mide kanseri nedeniyle ameliyat geçiren hastanın mide ve ince barsak anatomisi ameliyatla değişmiş olduğu için, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin deneyimli Gastroenteroloji uzmanları tarafından ERCP işlemi denendi. Ancak önceki ameliyat ile hastanın safra anatomisi değiştirilmiş olması nedeniyle hedeflenen bölgeye ulaşılamadı. Geçirilmiş ameliyatların neden olduğu yapışıklıklar ve diğer ek sistemik hastalıkları nedeniyle safra yolunun açık cerrahisi ise riskli bulunan hasta, konseyde tartışılarak uygun tedavi yöntemi belirlendi.
Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji ortaklığında hibrid (aynı anda hem ameliyat hem ERCP ) işlem yapılmasına karar veren Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Torun, Dr. Salih Tokmak ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Fuat Çetin, hastaya yaklaşık 2 saat süren operasyon gerçekleştirdi. Hekimler, aynı seansta hastanın safra kesesini de aldı.

“Hibrid ERCP Düzce’de daha önce yapılmadı”
Hibrid ERCP’nin Düzce’de daha önce yapılmadığını ifade eden Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Fuat Çetin, dünya literatüründe de bu teknikle bildirilen yayın olmadığını dile getirdi. Hibrid ERCP’nin hem ameliyat risklerini hem de ERCP risklerini barındırdığını ifade eden Dr. Çetin, hem hasta açısından yüksek riskli bir işlem, hem de doktor açısından teknik zorluklar barındıran bir işlem olduğu için hastanın diğer merkezlerde operasyona alınmadığını kaydetti.
Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Çetin, bir hafta içinde taburcu edildiği bilgisini paylaştı.
70 yaşındaki Güler Sakal ise, “Benim safra kesemde çamur ve taş vardı. 2 yıldır zor bir süreç geçirdim. Daha önce hastanelere gittim ama çözüm olmadı. Giresun’da hastaneye gittim orası beni Samsun’a gönderdi; orada 1011 gün kaldım, daha sonra oğlum beni İstanbul’a götürdü. Ameliyat etmek istemediler, ERCP işlemi yapılmaya çalışıldı fakat yapılamadı, eve döndüğümde sancılarım devam etti. Tatil amaçlı Düzce’ye geldiğimde sancılarım arttı. Acile başvurduğumda beni Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne yönlendirdiler. Bu hastanede hem safra kanalımı tıkayan taş çıkarıldı, hem de safra kesem alındı. Şu an çok iyiyim. Buradaki doktor ve sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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